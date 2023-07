Sportello online o al telefono: "Impossibile prenotare una visita specialistica al Cup"

Dovendo prenotare una visita ortopedica al Cup mi collego alla pagina web dello sportello online dell'Asp di Palermo per la "Richiesta prenotazione". Nonostante tutti i dati inseriti siano coretti (lo avevo già fatto altre diverso tempo fa con successo) mi continua a dare Il messaggio di errore di inserimento: "Attenzione! Devi correggere i seguenti errori per poter proseguire: Indicare una o più prestazioni Seleziona almeno una Prestazione".

I dati inseriti sono sicuramente corretti quindi si tratta di un problema del sito che non riesce a riconoscere i dati inseriti. Dopo veri tentativi in giorni differenti sempre con lo stesso risultato decido di prenotare la visita telefonicamente chiamando il numero unico di prenotazione 800 098739. A qualsiasi orario, fra quelli indicati di apertura, ricevo il seguente messaggio automatico: "Tutti i nostri operatori sono al momento occupati, la invitiamo a richiamare in un altro momento" e cade la linea. Tutto questo si ripete da circa una settimana con continui tentativi di inserimento online di almeno 4-5 volte al giorno e una decina di telefonate sempre al giorno, sempre con gli stessi risultati. Capisco che siamo a luglio e non c'è grande voglia di lavorare, ma come posso prenotare una visita? A Palermo l’efficienza dei servizi al pubblico come sempre è inesistente.