Via Dante incrocio via Sammartino: "Impossibile attraversare in sicurezza"

Quando succederà qualcosa a chi daremo la colpa? Gli alberi di via Sammartino avrebbero bisogno di una potatura, non vengono toccati da quasi 5 anni. Che vergogna! Adesso sta arrivando l'inverno e sicuramente i disagi non mancheranno. Ma perché intervenire quando sarà già troppo tardi? Garantire l'attraversamento in sicurezza al pedone è una delle prime cose che ti spiegano a scuola guida e il Comune che fa? Pretende che tu sia in regola senza garantire la possibilità al cittadino di poter rispettare le regole. Assurdo!