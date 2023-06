"Prigioniero a casa mia": una montagna di rifiuti davanti a un portone del centro storico

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nonostante le numerose segnalazioni nel corso degli anni, proprio a ridosso del Monte di Pietà in pieno centro storico continua l'incivile usanza di usare le strade come discarica. Ieri sera (10 giugno 2023) rientrando a casa, praticamente non potevo più accedere al portone a causa dei cumuli di rifiuti e di un cantiere. La stessa situazione è stata denunciata a più riprese nel 2016, 2018, 2019 e via dicendo.

Per il comune, però, è sempre "emergenza" rifiuti. La mia domanda è: è davvero questa l'idea che ha la nostra amministrazione della gestione di una città metropolitana nel 2023? Si deve ancora continuare a spostare la responsabilità sul cittadino che "deve vigilare", "deve segnalare"? È davvero troppo pretendere che sia l'amministrazione a farsi carico di pulizia, decoro e vigilanza?