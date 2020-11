Immondizie maleodoranti e cattivi odori nell'aria in via Luigi Vanvitelli

Messaggio inviato al signor Sindaco: volevo segnalare che ancora una volta, stasera l'aria nel mio quartiere è irrespirabile più di tutte le altre sere. Una puzza di bruciato, immondizia e plastica che brucia, proveniente forse da Bellolampo. Purtroppo questa situazione dura già da qualche anno. Le segnalazioni sono state più volte fatte anche tramite PalermoToday, ma nulla è cambiato, vi affido questa richiesta di aiuto perché so che se ce qualcuno che può fare qualcosa questo è il nostro Stimato Sindaco Orlando.

Temo che nell'aria che respiriamo sia presente la diossina. Purtroppo, sia io che mia moglie abbiamo avuto il cancro, e bene o male siamo ancora qui. Non vorrei che la nostra situazione peggiori. Desidero segnalare, inoltre, che le strade di tutto il quartiere San Giovanni Apostolo e le zone vicine, sono piene di immondizia, enormi cataste che ogni giorno che passa aumentano a dismisura. Io come tanti cittadini paghiamo la tassa per l'immondizia, ma a quanto pare nessun sevizio viene fornito.

Cosa pensare, tutti i lavoratori interessati forse a causa del Covid non possono essere impiegati ? Tutta questa immondizia, può essere causa di malattie respiratorie o di altre, eppure nessuno se ne occupa. Signor Sindaco La prego di intervenire per ripristinare la normalità, la nostra bella città è un cumulo di immondizia maleodorante Signor Sindaco, attendo fiducioso il Suo intervento.