Via Monti Iblei, 51 · Resuttana-San Lorenzo

Via Monti Iblei, 51 · Resuttana-San Lorenzo

Gallery



Qualcuno può dirmi se in altre zone di Palermo il servizio dei netturbini esiste ancora? Questa la vergognosa e annosa situazione in via Monti Iblei. Sindaco, cosa facciamo visto che abbiamo da poco pagato la Tari?