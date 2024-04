Avevamo pensato: cambia sindaco, amministrazione comunale, vertici Rap e, certamente, cambieranno le cose, almeno un po'. Niente da fare, cambia il direttore d'orchestra ma la musica è sempre la stessa. In una sola parola: degrado. Ah, dimenticavo, salutate la Rap se la vedete, qui in via Bernini non si vede da tre giorni.