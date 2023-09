Parcheggio Basile invaso dall'immondizia

Via Ernesto Basile · Villaggio Santa Rosalia

Via Ernesto Basile · Villaggio Santa Rosalia

Il parcheggio Basile è invaso dall'immondizia. Certo, qualcuno dirà che è l'inciviltà dei nostri concittadini: vero! Ma è altrettanto vero che qui il servizio di pulizia non viene fatto da tempo, come si può ben vedere dai rifiuti abbandonati e dai cestini straripanti.

In questo caso alla buona volontà dei cittadini non corrisponde il lavoro di chi dovrebbe presidiare questa area. Un giorno Palermo sarà pulita? Leggo sul vostro giornale che le segnalazioni più ricorrenti sono quelle come la mia, ma poi nessun provvedimento serio, ragionato, definitivo, viene preso. Io ci spero ancora...