Via dell'Airone, 8 · Villagrazia

Immondizia non raccolta da una settimana in via dell'Airone. I rifiuti si aggiungono a quelli che certi cittadini hanno dato alle fiamme due giorni fa. L'aria è diventata irrespirabile: puzza e sporcizia... Mi chiedo quanto durerà ancora!