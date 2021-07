La fantasia dei panormosauri non ha confini, fino a spingersi a parcheggiare il monopattino accanto all'immondizia di via Enrico Albanese.

Un modo per non far dimenticare il motivo conduttore dei tour in città, a base di feto di discarica. Ci hanno così tanto abituato al degrado che accedere ad un servizio o abbandonarlo vicino alle fetenzie è diventato normale.