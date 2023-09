"Topi in via Serradifalco, sono entrati pure nella mia macchina"

Non se ne può più con tutta questa immondizia e i topi che ci assalgono ogni santo giorno... Questa è la via Serradifalco di fronte il civico 90... Vi chiedo per favore di prendere seri provvedimenti, è INVIVIBILE: i topi camminano anche sotto le macchine. Ho il terrore che mi entrano dentro la macchina come già mi è capitato e mi hanno fatto anche danno... Aiutateci a rendere questa via più pulita.. Le persone di altre vie e passanti con la macchina si fermano per buttare l'immondizia.