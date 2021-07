"Io bresciana che amo fare le vacanze a Palermo, ma la trovo ogni anno più sporca"

Gallery







Sono una turista lombarda che passa le sue vacanze in Sicilia dal 2012. Ho trascorso due stagioni estive a Cefalù e dal 2014 scendo a Palermo per soggiornare a Mondello. In questi anni ho avuto modo purtroppo di constatare che la raccolta dei rifiuti è insufficiente per un borgo così caratteristico e bello, ma quest'anno ho visto un peggioramento che mi ha portata a scrivere e fare la segnalazione. Ho scattato alcune foto in giro per Mondello e sono foto recenti. Mi spiace tantissimo essere arrivata a questo, io che non vivo qui ma che amo profondamente questi luoghi.

Ritornerò ancora in Sicilia, a Palermo, a Mondello ma vorrei trovare l'anno prossimo dei miglioramenti. Se tutto dipende da un'Amministrazione locale scadente e ad un assessorato che non è all'altezza, mi domando perchè i cittadini palermitani non scendono in piazza a denunciare queste carenze che sono evidenti, non solo ai residenti e creano disagio, ma anche ai turisti che vengono in vacanza e decidono di non tornare più, soprattutto gli stranieri che poi fanno una bruttissima pubblicità all'estero.

Loredana, dalla provincia di Brescia