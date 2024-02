Via Tasca Lanza, immobile privato abbandonato al degrado: "Pieno di topi ed erbacce"

Gallery

















Quarta circoscrizione, immobile tra via Tasca Lanza e via Portello, lasciato in pieno degrado dal proprietario, il quale è stato, ripetutamente, informato delle condizioni della palazzina. Come si evince dalle fotografie allegate oltre l'erbacce ( ultima volta tolte due anni fa dopo tanti solleciti) si evidenzia la presenza di insetti e topi. Inoltre l'erba alta sta creando umidità alle abitazioni adiacenti. I cornicioni su via Portello possono cadere creando danni alle automobili posteggiate. Con la presente ho informato i consiglieri di circoscrizione.