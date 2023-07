Mezzi in fila per gli imbarchi al porto, il solito caos in via Crispi

Solita situazione che si verifica in via Crispi per il blocco totale dell'ingresso delle auto al porto. Non si può definire un traffico rallentato ma un blocco di 30/45 minuti, durante i quali i mezzi non riescono a percorrere neanche un metro. Tale situazione la osservo da anni abitando purtroppo proprio in via Crispi. Poi, sembrerebbe che, appena l'accesso al porto comincia, nel giro di pochi minuti la strada si svuota. E' veramente inconcepibile, e nel video si può osservare l' ennesima ambulanza completamente ferma per diversi minuti.