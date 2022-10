Illuminazione, Palermo non farà come Milano? "Di fatto già lo fa"

In riferimento al ragionamento del sindaco Lagalla, secondo cui Palermo non seguirà l'esempio di Milano e che non spegnerà le luci, perché la sicurezza dei cittadini viene prima del risparmio energetico, vorrei far notare quanto segue. Evidentemente il primo cittadino non ha mai fatto un giro per la città nelle ore serali, altrimenti si sarebbe reso conto che Palermo è già di fatto come Milano. E non da ora. Un esempio? Venga in via Bernini dove nonostante le numerose segnalazioni ad Amg, la strada è sempre poco o per nulla illuminata (come in questi giorni). Se non accade qualcosa di grave, Amg non si deciderà a risolvere definitivamente il problema. Parliamo di una strada fortemente trafficata anche nelle ore notturne, ed il pericolo è sempre in agguato. Mi chiedo se non sia il caso per questa nuova amministrazione di cominciare a rivedere i vertici delle aziende partecipate, come Rap, Amg, ecc. Altrimenti sembrerà che, cambiato il direttore d'orchestra, la musica sia rimasta sempre la stessa.