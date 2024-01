Via dei Nebrodi · Resuttana-San Lorenzo

Nonostante l'installazione di nuovi pali della luce la via dei Nebrodi è sempre al buio. Su circa 25 pali fra vecchi e nuovi (in 200 metri di strada) non si riesce a vedere nulla. Ad attraversare la strada si rischia di essere investiti dalle auto.