Illuminazione pubblica "al palo"

Lo stato dell'illuminazione pubblica delle strade di Palermo è, al pari di numerosi altri servizi, in condizioni disastrose. In particolare, risultano non funzionanti molti lampioni presenti in prossimità di attraversamenti pedonali in corso Calatafimi (ma anche in numerose altre vie non centrali della città), risulta completamente al buio un tratto del corso Alberto Amedeo, ancora completamente al buio è l'intersezione tra le vie Contessa Giuditta e Guglielmo il Buono e già da oltre un anno è completamente spenta l'illuminazione della piazza Albert Einstein.

Quest'ultimo luogo, che è l'intersezione tra le vie Leonardo da Vinci e Regione Siciliana, è anche l'attraversamento del tram, quindi vi è presenza dei binari che contribuiscono ad accrescere la necessità di una adeguata visibilità. Credo che sia scandalosa tale situazione ma, peggio, che sia pericolosissima. Forse sarebbe utile capire perchè i punti di illuminazione non vengano sottoposti a frequenti ispezioni specialmente nei luoghi in cui il loro non funzionamento potrebbe causare pericolo per l'incolumità dei cittadini.