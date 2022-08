Via Basile, tra i viali del parcheggio lampioni accesi anche di giorno: "Alla faccia del risparmio energetico"

Già da diversi mesi si verifica una situazione paradossale, peraltro in tempo di costi energetici alle stelle, emblematica dello stato di abbandono di questa città e della pressoché assoluta mancanza di controlli da parte degli enti deputati. Presso i viali del parcheggio scambiatore sito in via Ernesto Basile, ogni giorno durante le ore pomeridiane (verso le 17 per intenderci) centinaia di lampioni della pubblica illuminazione risultano in funzione. Uno spreco senza giustificazioni che comporta costi a carico dei "soliti fessi" che pagano le tasse. Altro che risparmio energetico in tempo di costi schizzati alle stelle.