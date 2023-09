La Zisa è un quartiere belle e antico. Peccato che i disagi per chi abita in zona siano innumerevoli: di sera sono parecchie le vie al buio e siamo costretti a camminare con la torcia del telefono acceso. Anche le strade sono spesso sporche nonostante i numerosi solleciti alla Rap. Non paghiamo le tasse per non avere alcun servizio.