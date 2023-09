Corso Calatafimi, e dunque uscimmo a riveder... il nulla!

Ogni sera torno a casa e corso Calatafimi (bassa) è sempre più al buio con tutta quella sfilza di lampioni spenti, vai a sapere per quale motivo. Possibile che ogni due per tre questa luce va via? E facendo leva su quel po' di pazienza che mi è rimasta, dopo un'intera e lunga giornata, accendo la torcia del cellulare e proseguo il mio tragitto fino a destinazione. La cosa che più lascia perplessa e basita è il fatto che a tutti quelli che incontro sulla stessa via questa sembra la normalità, un po' come quando passo davanti alle decine di cumuli di spazzatura e devo coprirmi il naso con qualcosa per lasciar passare il meno possibile il fetore, e gli altri passeggiano tranquillamente come se l'olfatto non fosse più attivo negli altrui nasi.

Sporcizia, degrado, disagi vari ormai sono la norma: Palermo è - anche e ahimè soprattutto - questo. Mi attanaglia l'amarezza e l'imbarazzo quando incrocio i turisti che chiaramente vedono in questo schifo generalizzato un'usanza radicata della popolazione locale... E non parliamo delle buche sul manto stradale ormai ridotto ad una groviera sfatta e ammuffita. Mi duole constatare come vecchia e nuova amministrazione siano così simili nella negligenza e vecchie e nuove generazioni di palermitani siano così simili nell'indifferenza e nel malcostume.