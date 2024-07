"E' stato il Festino più tascio che si sia mai visto, ieri sono state mortificate la Santuzza e Palermo"

Tempo fa su un sito lessi una interessante dissertazione sull'origine di alcuni termini dialettali tipici palermitani, tra cui il coloratissimo "Tascio" un termine divertente che indica un eccesso non solo di atteggiamento ma anche di cura dell'immagine decisamente sopra le righe. La derivazione sembrava essere quella riferita al più aulico e raffinato inglesismo Trash, che include un caleidoscopio di significati, di questi tempi un termine di cui si abusa, non per volontà del popolo,ma per circostanziali depravazioni culturali che vedono trionfare il trash perfino in politica. La riflessione nasce questo mattino, dopo aver assistito al giubilare festino della mia, nostra, Santa Patrona Rosalia, in una Palermo mai vista così affollata ed indignata.

Una città barricata dietro a schiere di transenne che hanno impedito ai più di gioire dello spettacolo, a meno che non si facesse parte di una nutritissima schiera di eletti con al collo fantomatici pass. Ogni vicolo, ogni sbocco su corso Vittorio Emanuele, bloccati da forze dell'ordine ,per questioni di sicurezza dicono, ma da partecipante posso assicurarvi che malgrado queste straordinarie misure sarebbe bastato un petardo ad uccidere centinaia di partecipanti per come più e più volte ci siamo trovati assiepati in vicoletti resi ciechi dalle suddette misure di sicurezza. A meno che non scegliessi di visionare un solo quadro dell'evento e tornare a casa già sfinito dal caldo e dalla folla.

Ma io no, vivo a Milano da vent'anni e so che Santa Rosalia non è semplicemente una santa, ma lo spirito di una città se non di una terra tutta, che mi manca tutti i giorni mentre mi aggiro per le vie di Milano dove vivo. Allora mi inerpico per vicoli, piccole strade, quelle che ricordavo bene poiché spesso percorse negli anni di liceo. Impegno vanificato, sbocchi chiusi ed una quantità di prigionieri sudati ed innervositi che inveiscono contro i fortunati eletti portatori di pass, chiusi loro malgrado dentro i vicoli di fronte alla cattedrale. Ma io non sono un professionista della logistica né tanto meno di piani traffico o esperto di mobilità in casi estremi come questo.

Quindi a me possono risultare ignote valutazioni fatte dai veri competenti. Resto tuttavia per certo un Palermitano, con una pura passione per la propria città e per il culto di una Santa che davvero è espressione di una terra, e dello spirito di una città che arranca per una troppo a lungo procrastinata rinascita. Vedere una tradizione tutta mia, mortificata negli atti e nel significato da una organizzazione illustre ,che non ha centrato il senso reale della celebrazione mi offende oltremodo, poiché Santa Rosalia non è un mondiale di calcio,tanto meno un concerto pop, che non ha né tradizione né retaggio culturale da rispettare. Lo scempio culturale perpetrato ieri in quella che sembrava più una sfilata di carnevale che un festino, é stato irriguardoso.

L'aria di turandot utilizzata esclusivamente per il Vincerò, decontestualizzata dal suo ambito di reale appartenenza di significato, e non ultimo, un carro che attraversa Porta Felice sulle note di I DON'T CARE, ovvero non mi interessa, ha offeso più di ogni altra ridicola e inqualificabile messa in scena. Quel "non mi interessa" è proprio l'atteggiamento culturale che tutti i giorni gli uomini onesti e corretti, cercano di eradicare da una terra vittima di fenomeni deleteri nutriti proprio da chi se ne disinteressa. Non aggiungo l'utilizzo di una base disco dance una volta che il carro ha fatto strada lungo la passeggiata delle cattive prima dei fuochi conclusivi. Caro Balich, Santa Rosalia non è Bono Vox, né Chris Martin, men che meno una squadra o un campionato di calcio. Spero che almeno oggi i miei concittadini si siano svegliati col mio stesso senso di imbarazzo e la mia stessa incazzatura nei suoi e nei riguardi e del nostro Sindaco, che pur di offrire uno spettacolo ai palermitani narcotizzati dal caldo e dalla folla, ha consentito che si mortificasse non solo un personaggio sacro, ma l'intera anima di una città, con il festino più TASCIO, che si sia mai visto.