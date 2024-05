"Piazza Angelina Lanza è ormai diventata piazza di consumo del crack e della sosta selvaggia"

Nella giornata di ieri si è tenuta la processione per il SS Crocifisso all'Olivella, per la prima volta da quando è stato eletto ho visto il sindaco di persona, fino a questo momento pensavo ci fosse ancora Orlando, visto che è cambiato poco o niente. Fa piacere vedere il sindaco fra la gente, ma farebbe più piacere vedere il sindaco presente insieme all'amministrazione per risolvere i problemi della piazza. Anche durante la processione vi erano le solite macchine davanti la chiesa dell'Olivella, malgrado parliamo di un area pedonale. Servirebbero più controlli veri sul rispetto del regolamento sui dehors. Accertare un abuso e poi lasciare il gestore che continui a commetterlo, ha poco senso. Dare la possibilità ai mezzi di soccorso di accedere in via dell'Orologio ed in via Bara all'Olivella, senza essere intralciati dai tavoli posti in eccesso alle concessioni. Evitare che le panchine della piazzetta siano ad uso esclusivo dei locali, nel regolamento non sono previste concessioni in presenza di arredi pubblici.

E si potrebbe chiedere a chi di competenza di fare pattugliare piazza Angelina Lanza ormai diventata piazza di consumo del crack e della sosta selvaggia, dove tutte le sere a mezzanotte esatta vengono esplosi fuochi d'artificio. Io credo che la parte sana del quartiere, sarebbe felice di trovare un supporto concreto e la presenza dell'amministrazione. C'è tanta gente vogliosa di collaborare per fare rinascere questa città.

C'è tanta gente che vorrebbe dormire senza sobbalzare perché il solito "capuzzello" deve sparare i fuochi d'artificio. La città è piena di turisti e non servono aree pedonali, non pedonali, piste ciclabili occupate dalle macchine, ci sono turisti che portano con sé le loro bici e noi mostriamo la parte peggiore. Un ultimo consiglio Ztl H24, 7 giorni su 7. Le bellezze della nostra città vanno vissute a piedi, negli orari dove la Ztl non è attiva, il centro diventa invaso da automobilisti indisciplinati. Meglio lasciarli fuori.