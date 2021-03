Associazione Comitati Civici: "Il problema del mancato spazzamento delle strade di Palermo"

Ai consiglieri del comune di Palermo Il problema del mancato spazzamento delle strade di Palermo non può più essere ignorato, né rimandato. Sono almeno sei anni che le Associazioni di cittadini segnalano situazioni veramente incresciose in tutte le zone della nostra città, dalle sperdute periferie fino al centro storico. Non esiste una strada che venga spazzata con regolarità, a parte, forse, una minima porzione della zona pedonale, dove il servizio viene svolto in orari inopportuni, mentre transitano cittadini e turisti, come abbiamo più volte documentato. Nel mese di agosto 2020, a distanza di parecchi anni dalla scomparsa dal sito della Rap del piano di spazzamento, è stato pubblicato un comunicato stampa sul sito del Comune, con la descrizione dettagliata di strade inserite nel programma di spazzamento e dei giorni, con gli orari dello svolgimento del servizio.

Ma in realtà tutto è rimasto sulla carta, come purtroppo avviene sempre nella nostra città, ed ogni giorno riceviamo segnalazioni o constatiamo personalmente lo stato vergognoso di degrado in cui versano marciapiedi e strade cittadine. La Rap, come ben sapete, è una società in house partecipata al 100% dal Comune, soggetta a controllo analogo e, quindi, assimilabile ad un ufficio direttamente dipendente dal Comune, senza autonomia gestionale né economica. Chi controlla l'operato della partecipata? Come mai il servizio non viene espletato con regolarità? Come si può tollerare la mancata esecuzione di un lavoro espressamente in carico ad una partecipata? I cittadini sono stanchi di subire disservizi che vanno dalla mancata diffusione della raccolta differenziata in tutte le Circoscrizioni, al salto dei turni dove questa viene applicata; dal mancato svuotamento dei contenitori di plastica, vetro e cartone, alla mancata pulizia dei cassonetti dove viene conferita l'indifferenziata.

Le discariche di ingombranti sono presenti in tutti i quartieri, financo a pochi metri da piazza Pretoria, in via degli Schioppettieri, in via Pola, in tutte le strade del centro storico, per non parlare di Zen, Bonagia, Falsomiele, Pagliarelli, Villaggio Santa Rosalia, Villaggio Ruffini, Mondello. È semplicemente intollerabile continuare a subire una situazione che umilia e mortifica una città che non merita di soffocare tra i rifiuti, a causa dell'inefficienza di un servizio pubblico. Chiediamo pertanto, che questo problema venga dibattuto in sede consiliare alfine di trovare una soluzione idonea per assicurare il regolare svolgimento di un servizio vitale importanza per l’igiene pubblica.

Associazione Comitati Civici Palermo – Moncada Giovanni Associazione Bene Collettivo – Fabio Alfano Associazione Marathon Palermo – Tanino Miano Comitato Bonafede Russia – Maurizio Orlando Konsumer Sicilia sede di Palermo – Annalisa Consiglio Pro Loco Vergine Maria – Giovanni Purpura Comitato Civico Pagliarelli – Dario Saia Associazione ComPa APS – Carlo Picone Amari Cantieri – Francesco Raffa Associazione R’Innova Palermo – Marco Trapanese ESC Ecologia, Socialismo, Costituzione – Alessandro Crociata Isola Felice – Giorgio Albanese Circolo Istrice – Raffaele Savarese Palermo Indignata – Alessandro Bruno