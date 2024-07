Via Don Orione · Montepellegrino

Via Don Orione · Montepellegrino

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da mesi non si vede un operatore ecologico, l'intera strada è ricoperta da erbacce, sui marciapiedi anche le cartacce. Per non parlare dell'incivilta dei possessori di cani che abbandonano gli escrementi.