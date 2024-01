"Il percorso a ostacoli di via Duca della Verdura"

Si segnala che il marciapiede di via Duca della Verdura all'altezza del civico 75 ha la pavimentazione gravemente dissestata, tanto da rendere quasi impossibile il passaggio alle persone con ridotta mobilità, pericoloso per gli anziani e per chiunque vi debba passare. A ciò si aggiunge rappresenta un percorso obbligato per ogni persona disabile in carrozzella per la presenza degli appositi scivoli peraltro inaccessibili per causa di un selvaggio parcheggio. La situazione è stata rappresentata al Comune di Palermo e agli Uffici competenti ma senza alcun successo. Forse questa amministrazione è poco sensibile alle problematiche dei disabili.