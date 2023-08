Parco della Favorita tra i rifiuti, i ragazzi ripuliscono

E dopo tanto aspettare, dei ragazzi si sono armati di buona volontà, e stanchi di vedere di tutto buttato a terra, hanno voluto raccogliere loro stessi i rifiuti. Adesso si spera in un intervento affinché si possano ritirare i sacchi. Sicuramente c'è gente incivile che non rispetta l'ambiente,e che gli pare "giusto" da bravo "strafottente " abbandonare i rifiuti nel parco. Ma per il parco ci vorrebbe un po' più di attenzione da parte dell'amministrazione comunale,ma non perché deve essere una costrizione,un obbligo, o perché qualcuno segnala i problemi,ma dovrebbe essere "normale" gestire al meglio questo parco meraviglioso. Il parco della favorita è un polmone di verde in questa nostra splendida città, con l'area attrezzi ormai usurati. Il parco è molto requentato da chi vuole trascorrere un po di tempo all'aria aperta, da turisti, e da tanti che praticano sport. Francesco Paolo Arduino