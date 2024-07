"Baia dei francesi: il paradiso negato"

Come ogni anno faccio sempre un tentativo per andare a visitare uno scorcio di paradiso tutto nostro detto baia dei francesi, ma i proprietari dei villini mi rispondono che c'è un divieto di balneazione. Credo sia una frase solo per scoraggiare chiunque a negare il paradiso immerso nella vegetazione mediterranea che lo rende ancora quasi incontaminato, e come ogni anno giro con la mia bici lasciandomi alle spalle quei orribili cancelli chiusi che proteggono quelle ville dall'architettura orribile a deturpare uno scorcio di bellezza senza pari. Peccato possibilmente se fosse di proprietà dello stato francese avrebbe avuto un'altra sorte.