"Il mancato ripristino di monte Castellaccio e della sua zona archeologica: cosa si aspetta a intervenire?"

Gallery















Potrebbe essere un opportunità di arricchimento culturale del già rinomato territorio Corleonese, e stavolta non per mafia. Siamo parlando di Monte Castellaccio a Campofiorito, e della sua area archeologica risalente all'età ellenistica. Nel 2007 i primi scavi, poi la nascita del suo museo nel 2010. Nel 2012 la richiesta di creare un progetto di fruibilità al pubblico, di renderla accessibile e conosciuta. Sono passati 11 anni e tutto tace d'allora. Cosa si aspetta? Cosa aspetta la soprintendenza dei beni culturali, la regione Sicilia, a intervenire? Siamo parlando di un sito urbano risalente a più di mille anni fà, delle sue successive trasformazioni avvenute nel corso dei secoli. La Sicilia è anche questo: trasformazione e arricchimento culturale. L'unica cosa che non vuole cambiare è la lentezza butocratica nel sposare un progetto, un'idea, che porterebbe benessere alla stessa Campofiorito comprese le piccole botteghe di paese, fra cui l'unico panificio della zona che fa una delle pizze più buone di tutta Sicilia.

Giovanni Platania