il Giardino Inglese come i parchi dedicati a Libero Grassi e Ninni Cassara

Dalla primavera scorsa il Giardino Inglese, dedicato alla memoria di Piersanti Mattarella, è chiuso al pubblico per lavori. A parte qualche giorno in cui la pavimentazione è stata scarificata o asportata nulla è cambiato. Non si vede nessuno al lavoro: la montagna di materiali di risulta è li da questa estate. Il giardino venne progettato da Giovan Battista Filippo Basile e realizzato in poco più di un anno. Sono passati otto mesi inutilmente. Alice Grassi, figlia di Libero Grassi, ha provocatoriamente chiesto al comune : «Intitolate il parco di Palermo a Ciancimino». Speriamo ,invece, che il Presidente Mattarella chieda a questa amministrazione comunale di togliere il nome del fratello dal parco ridotto ad una discarica abbandonata.