Il degrado mattutino per andare a scuola...

Buongiorno, questo è quello che i miei figli ogni mattina nel tragitto casa - scuola devono vedere e affrontare per camminare in sicurezza lungo i marciapiedi di via Evangelista Di Blasi, un percorso ad ostacoli, dove ci ritroviamo a camminare per lo più in strada tra le macchine che sfrecciano che sul marciapiedi, impossibilitati tra spazzatura, auto parcheggiate ovviamente interamente sul marciapiedi, e bisogni dei cani lasciati a terra ad ogni metro, purtroppo chi ogni giorno prende l’auto non si rende spesso conto di come sia impossibile semplicemente camminare per più di due metri su marciapiedi impraticabili, ma quello che più mi fa rabbia e mi demoralizza e come agli occhi dei miei figli tutto questo può sembrare la normalità, quando invece penso che meritano molto di più, con l’amore di una semplice passeggiata sana per raggiungere scuola