Via Archirafi invasa dalla spazzatura: "Da tempio della cultura e della scienza a discarica"

Segnalo lo stato di abbandono totale di via Archirafi, completamente dimenticata dall'amministrazione e da tutti gli organi di governo che dovrebbero garantire il massimo decoro in una via in cui sono presenti diversi dipartimenti dell'Università degli Studi di Palermo, ivi compresi il museo di Zoologia Doderlein e l'accesso secondario all'orto botanico. Gli studenti, i docenti e i turisti non meritano di stare in un simile scempio, fatto di marciapiedi sporchi, cestini stracolmi, cassonetti sudici e sommersi da immondizia di ogni genere e tipologia! Da tempio della cultura e delle scienze a discarica abusiva è solo una questione di attimi!