"Il degrado di Parco d'Orleans"

È di qualche giorno fa la notizia che a Castelvetrano sono stati rinvenuti animali esotici all’interno di un’azienda zootecnica (solo in parte detenuti regolarmente). Ci sarebbe da chiedere allora se il corpo forestale, e più in generale le forze dell’ordine, siano mai entrati dentro Parco d’Orleans per rendersi conto dello stato di carcerazione in cui vivono gli animali, costretti in gabbie sottodimensionate e vetuste ed in un evidente pessimo stato di salute. Se il presidente Schifani, l’assessore Pagana o l’assessore Mineo (per quanto possa competere l’amministrazione comunale) volessero intervenire, potrebbero lanciare un chiaro messaggio di contrasto a questo mal costume dimostrando l’attenzione dell’attuale amministrazione ad un fenomeno di barbarie ancora oggi presente.