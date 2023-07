Marciapiedi, isola pedonale e rifiuti: "Vi spiego perché Mondello è lontana dall'essere una perla"

Riceviamo e pubblichiamo:

Come cittadino, palermitano e frequentatore della zona volevo esprimere la totale vergogna che c'è a Mondello, sotto ogni punto di vista. In una località che le amministrazioni locali definiscono la perla di Palermo, ma che di perla non ha proprio nulla.

Marciapiedi: è quasi impossibile, lato mare, da Valdesi fino alla piazza, trovare 10 metri di marciapiede facilmente percorribili. Tutto il marciapiede del lungomare è un vero disastro, chi si trova a passeggiare con bambini, con un passeggino, deve fare la gincana per potere passeggiare leggermente. Per quanto concerne i marciapiedi lato monte, ovvero, verso la strada del ritorno per Palermo, la situazione è anche peggio: radici di alberi che fuoriescono a tal punto da essere costretti a scendere dal marciapiede stesso x evitare sgradevoli incidenti. Nella curva in prossimità del nuovo baretto, dove sostano gli autobus, addirittura non esiste più da anni il marciapiede. Un vero peccato, poiché basterebbe pochissimo nel periodo invernale, quando l'afflusso di gente è nettamente inferiore, per ripristinare il tutto.

Immondizia e sporcizia: anche in questo caso, soprattutto a ridosso dei bar, h24 si trovano i cestini stracolmi, contenitori della spazzatura che emanano un odore tutt'altro che gradevole e sporcizia a terra di ogni genere.

Isola pedonale: Di pedonale c'è ben poco. Spesso passano auto e moto di ogni tipo (e non sono dei residenti), di persone che fanno i soliti furbetti per accorciare strada, alla faccia dei controlli quasi del tutto assenti. Inoltre, l'isola pedonale non è altro che un circuito per i ragazzini che sfrecciano con i monopattini, oppure, zona adibita a campo di calcio. Dallo Stabilimento fino ad arrivare in piazza (in piazza vi è una maggiore concentrazione), la situazione peggiora drasticamente, a causa dell'invasione selvaggio dei venditori ambulanti, autorizzati "abusivamente", a prendersi tutto il suolo pubblico da destra a sinistra, che "teoricamente" servirebbe a passeggiare, rendendo la passeggiata stesso. Arrivati in piazza, in prossimità della fontana, tale spazio è adibito a chi circola con i monopattini in mezzo alla gente, o anche in questo caso, a campo di calcio con annessa porta, sfruttando la casetta di legno dell'Amat.

Che dire, Mondello è stupenda come paesaggio e come mare, per tutto il resto è tutto, tranne che una perla. E' lontana anni luce dalle vere zona pedonali serie. Complimenti anche quest'anno a questa amministrazione, che tenta solamente di migliorare la situazione, che puntualmente rimane la stessa degli anni precedenti, ovvero, pessima.