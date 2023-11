"Degrado al cimitero comunale di Villabate"

Gallery



Come tanti villabatesi anche io per la giornata della Commemorazione dei defunti sono andato a trovare i miei cari presso il cimitero comunale di Villabate. Senza fare troppi giri di parole e di polemiche voglio solo dire un paio di cose oggettive e che sono abbastanza indiscutibili.

La cosa più incredibile é vedere centinaia di bare che da mesi, alcune anche da più di un anno, non hanno ancora una dignitosa sepoltura e sono "posteggiate" dentro le cappelle gentilizie dei privati che a loro volta hanno scoperto proprio in questi giorni questa situazione. É curioso capire come viene fatta la scelta di queste cappelle per allocare "temporaneamente" le salme , considerato che ho visto cappelle veramente piccole ospitare le salme e cappelle molto grandi vuote. Questo lo chiederò in commissione consiliare convocando l'assessore con questa delega. Ad oggi non sembra esserci ancora alcuna soluzione in tempi brevi nonostante gli annunci e i proclami da parte del sindaco.

Altro dato oggettivo é la mancanza di acqua. Nel tragitto che ho fatto dall'entrata del cimitero al nuovo cimitero tanti cittadini non riuscivano nenache a cambiare l'acqua ai fiori, in alcuni casi mancano proprio le manopole delle fontanelle. Ma la cosa che mi ha veramente scioccato é il degrado che ho visto nel parcheggio del comune, a destra dell'entrata del cimitero. In un locale sempre di proprietà comunale aperto e senza porte c'erano calcinacci, immondizia, sedie rotte e bare. Rifiuti speciali proprio all'ingresso del cimitero. Io non so come un'amministrazione comunale non possa attenzionare e prendere provvedimenti per una situazione del genere. Sono o non sono rifiuti speciali? Qui non é il cittadino o l'incivile di turno. Qui é il Comune. Mi attiverò quanto prima per segnalare il tutto a chi di dovere. Villabate non merita di essere abbandonata a se stessa, nel degrado e nell'immobilismo delle istituzioni.