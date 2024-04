"Che fine ha fatto il Cippo dei Decollati?"

Gallery







Chi di notte avesse voluto fare una passeggiata fuori porta, avrebbe potuto recarsi nelle vicinanze del Ponte dell'Ammiraglio e sorpassato il Mulino Pecoraino, nella piazzetta a destra (piazza Decollati, antica sede del ponte delle teste mozze ), avrebbe percepito i continui e sommessi lamenti dei "corpi decollati". Ma malauguratamente un incidente stradale ha danneggiato lo storico cippo, mi sono risposto tra me e me, sicuramente finalmente lo restaureranno per restituire alla nostra Palermo un pezzettino della sua storia.

Non per essere romantico ma essendo nato e cresciuto nelle vicinanze, precisamente in quella che fu “Vigna del Gallo”dei Vanni di Archirafi, da piccolo passando dal ponte delle teste mozze sempre mi incuriosiva la storia di tale monumento. Ordunque la domanda nasce spontanea, ma il cippo che fine ha fatto? Dove si trova? Forse il Comune di Palermo ha conservato il cippo in attesa di restauro e ricollocazione? Ai posteri l'ardua sentenza, volendo citare il Manzoni. Di fatto rimane a noi inermi spettatori, il ricordo e le preghiere per tali anime, che alla ricerca della pace eterna, secondo la credenza popolare di una volta, dispenserebbero le grazie richieste in cambio di una sentita preghier.

Oggi possiamo solamente vedere la tabella di metallo che indicava il monumento. Sono le anime dei fuorilegge giustiziati, il cui cimitero, o meglio, una sorta di carnaio, fu qui inaugurato l'8 Luglio del 1799 e denominato di S.Maria del Fiume, per la presenza di una chiesetta edificata nei pressi delle rive del vicino fiume Oreto. Il primo ospite del cimitero fu tale Salvatore Rubino, reo di lesa maestà. Da allora, fino al 1867, in quel carnaio furono sepolte salme di assassini, violenti e di rei politici. A differenza degli altri cimiteri, in quello di S.Maria del Fiume era inesistente una anagrafe delle tumulazioni e gli unici documenti attestanti la sepoltura erano costituiti da normali ricevute di consegna dei cadaveri alla chiesa.

Destino duro per quelle anime, fu la totale perdita dell'identità e dei resti mortali, il tutto causato da una terribile esondazione del fiume Oreto, avvenuta nel Novembre del 1881, che fece disperdere sia i documenti conservati nella chiesetta, sia le spoglie dei cadaveri nelle tombe comuni. Ormai dell'antica chiesetta e del carnaio non resta nulla e l'unico ricordo di quelle anime in pena e per i credenti è un piccolo cippo funerario posto all'angolo della piazza, raffigurante le anime purganti dei "corpi decollati". La chiesa è oggi conosciuta come Maria Ss.del Carmelo, o meglio ancora come chiesa delle Anime Decollate. Edificata sui resti dell'antica chiesa, fu nell'800 luogo di pellegrinaggio di tanti devoti e parenti dei giustiziati. Nell'atrio antistante l'ingresso c'è una stele, posta nel 1883, con su incisi i nomi di alcuni criminali giustiziati.