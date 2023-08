Un cimitero di frigoriferi a Palermo

Via Guido Jung, 12 · Montepellegrino

Questa è via Guido Jung subito dopo il civico 12. Capita spesso di vedere dietro ai cassonetti ammucchiati mobili in disuso che restano lì per settimane e settimane, se ricordo bene è capitato di vederci nello stesso punto un'auto rubata ed abbandonata lì, ma questa volta si sono superati, hanno lasciato un campionario di vari modelli di frigo, dal più capiente al più piccolo, c'è anche quello colorato.

Basterebbero la potatura degli alberi e il posizionamento di videocamere per non avere più questo problema, ma probabilmente il punto di abbandono verrebbe solo spostato di qualche metro. Alternativa alle videocamere, sarebbe una bella cappella votiva per santa Rosalia o padre Pio, cosa che funziona sempre, sono uno scaccia discarica abusiva qua a Palermo.