"Monte Pellegrino, il belvedere della vergogna"

Sono ormai palermitano di adozione. Due giorni fa mi è venuto a trovare un amico e tra i vari giri della città complice il caldo l'ho voluto portrare in uno dei posti simbolo di Palermo dove prendere anche un po' di fresco, Monte Pellegrino. Fatta la visita al santuario ci siamo allungati al belvedere: che dire, mi sono vergognato. Uno stato di totale abbandono. Erba che ormai sembra giungla e desolazione totale, panchine mancanti o vandalizzate. Gli arredi apposti con i lavori conclusi qualche mese mese fa lungo la strada che sale al belvedere già vandalizzati, cestini divelti, panchine sradicate. Ma quello che balza all'occhio ed è qualcosa di ingiustificabile è la spazzatura. I cestini sono stati apposti ma non vengono svuotati, le persone incivili li vedono pieni e anziché lasciare la spazzatura nei contenitori posti cento metri più in basso li lasciano lì in balia degli animali. Ma la spazzatura regna ovunque non solo vicino i cestini, viene lasciata dappertutto. È vero che il servizio non funziona ma la gente fa veramente schifo, è una subcultura che non si sradicherà mai, questa città è destinata a rimanere così com'è. Il commento del mio amico è stato: "Se è così che tenete uno dei posti più belli di Palermo non immagino come tenete quelli brutti".