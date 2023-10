I segni del degrado di Palermo: "Povera città tra inciviltà e inefficienza amministrativa"

Via dei Quartieri · Resuttana-San Lorenzo

I segni del degrado. Palermo, povera mia città, sommersa da cumuli di spazzatura, tra l'inciviltà dei miei concittadini, e l'inefficienza e incompetenza delle amministrazioni preposte. Palermo come un proscenio di teatro dietro la Bellezza, di facciata oltre le quinte, si apre la bruttezza e si affaccia prepotente la lordura, il sudiciume e si intravede l'incultura, il dispregio, il disprezzo per il bene comune. Palermo senza speranza, come amarti ancora?

Mario Giambanco. Un cittadino deluso e disgustato.