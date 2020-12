I Nastrini tornano in piazza, sit in all'Ars e in Prefettura

Mercoledì 9 dicembre tornano in piazza i neonati "Nastrini". Saranno presenti in presidio in due piazze. La prima sarà di mattina all’Ars alle ore 9 e l’altra alle ore 15 davanti alla Prefettura. "Sono tanti i motivi che ci spingono a protestare", dichiarano i portavoce del movimento. "Far capire alle istituzioni che è ora di farsi carico delle emergenze sociali, della disoccupazione dilagante e della continua precarietà che contraddistingue la nostra città. Siamo quasi agli sgoccioli di questo anno e le nostre condizioni peggiorano sempre di più. Chiediamo di essere ascoltati e chiediamo che le istituzioni creino un tavolo tecnico che affronti e risolva la questione relativa ai lavoratori di cantiere che giorno 31 dicembre termineranno il loro progetto lavorativo di manutenzione delle ville comunali e del tasto dolente riguardante la disoccupazione. Vogliamo che la gente viva una vita serena, lavori e vogliamo che vengano garantiti i diritti che giorno dopo giorno vengono calpestati. Vogliamo che le istituzioni facciano il loro dovere, prendersi carico delle emergenze economiche e sociali"