Scuola Pestalozzi-Cavour, giovani costretti a districarsi tra auto in sosta e immondizia

Via Crocifisso a Pietratagliata · Calatafimi

I bambini ed i ragazzi che frequentano l'Istituto scolastico Pestalozzi-Cavour di via Pietratagliata, ogni giorno, all'ingresso ed all'uscita devono districarsi tra auto parcheggiate in divieto di sosta e sulle strisce pedonali e la perenne immondizia. Sarebbe utile, per la sicurezza dei nostri figli, la presenza costante della polizia municipale ed una maggiore pulizia della strada.