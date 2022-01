Hub casa del sole. In fila dalle 8,30 per un tampone. Ore 13,20. Dopo 5 ore in macchina, in questo giorno di grandine e vento, senza mangiare, senza fare pipì, arriva la notizia che hanno interrotto. Questa non è una variante. Ogni cosa è così in questa terra, da sempre in mano a manager che non sanno gestire neppure una bancarella.