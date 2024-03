"Guard rail usato per delimitare un'area in via Chinnici: è pericoloso"

Gallery



Un regolamento ministeriale stabilisce che l'installazione dei guard rail - definiti come "dispositivi aventi lo scopo di realizzare il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale" - è necessaria su tutte le strade pubbliche, sia extraurbane sia urbane. In questo caso, in via Domenico Chinnici, invece i guard rail vengono usati per delimitare un'area e renderla privata. Il guard rail è fra l'altro coperto da erbacce e risulta pericoloso per chi passa in moto o in auto, anche per parcheggiare.