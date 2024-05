Grossa buca in via De Gasperi: "S'intervenga con urgenza, può essere mortale per ciclisti e motociclisti"

Mi affido a PalermoToday perché l'indirizzo email del Comune dedicato alle segnalazioni delle buche pericolose ovviamente non è più attivo. Urge copertura e riparazione di una grossa buca in via De Gasperi. Qui di seguito il testo che ho inviato a Comune e comando della polizia municipale.

"Vi scrivo per richiedere un intervento estremamente urgente di copertura di una grossa buca e di ripristino del manto stradale, nella corsia laterale di via Alcide De Gasperi, in senso di marcia verso viale Strasburgo, dando le spalle allo stadio di calcio del Palermo. La grossa buca si trova esattamente al centro della carreggiata, davanti la sede locale di Palermo delmMinistero dello Sviluppo Economico, poco prima della svolta a destra per via Ausonia. Questo pomeriggio intorno alle 18,30 mi trovavo a percorrere quella strada con la mia moto, e soltanto perché non c'era traffico sono riuscito a vedere la buca in tempo e ad evitarla. Questa buca è molto profonda, anche per gli standard delle strade palermitane. Se presa ad una minima velocità, questa buca può anche essere mortale per ciclisti e motociclisti. Vi prego, anche nell'interesse del Comune, di provvedere immediatamente alla copertura della buca, prima che possa verificarsi un grave incidente".