"Mia figlia, l'autismo e l'encomiabile cura degli insegnanti di sostegno: vorrei dire grazie a tutti"

Spesso ci troviamo a segnalare disservizi di vario genere. Sono papà di una bellissima bambina con disabilità certificata di spettro autistico livello 3 purtroppo, non verbale. Nella foto che ho allegata figurano oltre a noi genitori con la bimba i seguenti soggetti: la maestra di sostegno Rosanna Di Blasi, la maestra Piera Candolo, il maestro assistenza all'autonomia Giovanni Battista Di Stefano. Li ringrazio vivamente per il gran servizio reso. E' vero fanno il loro dovere, ma l'attenzione, l'affetto, la partecipazione sono davvero efficaci, atti a migliorare il supporto a favore della mia bambina

La scuola Rita Levi di Montalcini è vicina ai bisogni dei disabili. Penso alla preside, la vicepreside, penso alla maestra Agnello, penso alla maestra Idria, la maestra Tiziana... tutti a supporto verso noi genitori durante l'anno. Certamente va elogiato il ruolo del Comune che mette a disposizione i servizi necessari per poter svolgere bene un servizio complicato come quello della disabilità. Penso alla 328 (progetto di vita individualizzato) l'Aias che pone assistenza ai disabili . Un grazie anche alla grande famiglia dell'associazione parlautismo (Tiziana Amato).

Una scuola che funziona è sempre un bene per la collettività tutta, sperando che laddove siano necessari dei miglioramenti avvengano per tutti i bambini disabili e non disabili.

Davide Corona