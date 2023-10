Google Maps: Palermo, la storia e il turismo

Riceviamo e pubblichiamo:

Le mappe che rappresentano un territorio sono una trasposizione grafica di una realtà fisica, quindi assai complessa; esse, per semplificare, sono quasi sempre realizzate in modo tematico, cioè evidenziando con maggior enfasi l’oggetto del tema. Ad esempio: nelle carte stradali le vie e le strade sono disegnate con una larghezza maggiore del reale, a volte con colori diversi in relazione al flusso veicolare che accolgono e/o alla tipologia. Ai giorni d’oggi la regina delle mappe è senza alcun dubbio Google Maps. Attraverso il GPS del cellulare, questa permette facilmente di individuare la propria posizione sul territorio oltre a programmare i percorsi per una meta scelta in diverse modalità (auto; mezzi pubblici; bici; a piedi …).

I percorsi vengono visualizzati con tracciati diversi sulla mappa che rimane sempre quella automobilistica. Il problema di Google Maps che mi accingo a esporre immagino che valga per tutti i centri storici delle città d’arte pedonalizzate ma mi limito alla mia città che conosco meglio e amo. Nel caso di Palermo, la mappa di Google Maps, esaltando graficamente i percorsi veicolari produce alcune aberrazioni che non aiutano i turisti che si muovono principalmente a piedi. Il cuore della Palermo storica è Piazza Vigliena, conosciuta come i “Quattro Canti di Città”. Questa piazza è nata a seguito della realizzazione della Via Maqueda (1600), che incrocia ortogonalmente il ”Cassaro” (via Vittorio Emanuele), suddivide la vecchia città in quattro quarti quasi perfetti chiamati “Mandamenti”. Da un punto di vista storico, urbanistico, culturale, artistico e turistico il “Cassaro Alto”, i “Quattro Canti” (Teatro del sole) e la Via Maqueda, hanno una valenza elevatissima per la comprensione dello sviluppo della città di Palermo e per apprezzare il suo valore.

Nel 2019 la Via Maqueda è divenuta esclusivamente pedonale; di conseguenza per la logica di Google Maps, è stata declassata d’importanza grafica, considerato che non più percorsa automobilistico, viene raffigurata come fosse un viottolo di dimensioni minuscole. Per individuare via Maqueda necessita parecchia attenzione, forse, perfino una ricerca mirata. Discorso simile va fatto per il “Cassar Alto” che è rappresentato in maniera appena più visibile per il tratto che va da Porta Nuova all'incrocio con via Roma. Ne deriva che nella mappa sparisce Piazza Vigliena se non per una didascalia che la localizza come “Quattro Canti”. Per il turista l’incrocio viario dei “Quattro Canti di Città” è un elemento fondamentale nella visita della città, per comprenderne la qualità artistica e culturale. Non trovare un chiaro riferimento grafico (non solo didascalico) nella mappa più utilizzata al mondo è quanto meno disorientante. Per chi è abituato a lavorare con le planimetrie di Palermo, non trovare dapprima il “Cassaro” nella città storica che prosegue sino a Monreale oppure la continuità lineare dell’asse Via della Croce Rossa, Via della Libertà, Via Ruggiero Settimo, via Maqueda, via Oreto e l’incrocio ai “Quattro Canti” è inconcepibile.

Utilizzando Google Maps di Palermo, guardando il centro storico, si ha il dubbio che si tratti di un’altra città, visto che manca ciò che profondamente la caratterizza. Il turista, il cittadino, il viandante e perché no anche lo studioso e il tecnico, trovano l’utilizzo di questa App utilissimo; essa ha davvero notevoli qualità, ed è figlia di questa epoca altamente tecnologica, ma così com’è per certi versi ottiene l'effetto contrario a quello voluto: disorienta. Sarebbe auspicabile che Google Maps realizzi carte tematiche diverse per più modalità e nel frattempo rimedi in qualche modo a quanto osservato. Spesso mi occupo di cosa è opportuno migliorare per rendere più appetibile la città al turista perché il turismo è rimasto l’unica grande industria di Palermo ed è compito di tutti i palermitani curarlo per non perdere anche quest’ultima fonte di lavoro.