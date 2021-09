Gli studenti del Majorana: "Costretti a percorrere via Florio, pericolosa e senza marciapiedi"

Gallery





Alessandro Salerno e Federica Ramirez rispettivamente studenti dell'I.S. "Majorana" di Palermo si stanno occupando attraverso i social di un serio problema che va avanti ormai da circa 2 anni di cui nessuno parla. "La via Florio è una strada che parte da viale della Resurrezione (VII circoscrizione) e sbuca prima in via Claudio Domino e poi in via dei Quartieri (VI circoscrizione). Il tratto della via Florio, che parte da viale della Resurrezione fino in via Domino e viceversa è oramai utilizzato in particolare da noi studenti dell'I.S. "Majorana", dell'alberghiero "Cascino", del nautico "Gioeni Trabia" e del linguistico "Ninni Cassarà" per andare a scuola e poi tornare a casa, perchè da più di 1 anno la via Federico Garcia Lorca (adiacente al conad F.lli Abbate e all'I.S. "Majorana") è stata resa privata sicuramente sotto richiesta dei residenti.

Via Lorca era l'unica scorciatoia usata da noi studenti sempre per andare a scuola e tornare a casa (evitando di dover fare il tragitto viale della resurrezione - Villa Adriana - via San Lorenzo - via dei quartieri - via Florio o viceversa) più sicura rispetto alla via Florio (tratto viale della Resurrezione - via Claudio Domino o viceversa) nella quale per quasi tutto il tratto di strada non ci sono marciapiedi, passano costantemente macchine e i bordi della strada ripieni di erbacce costringono gli studenti o qualsiasi cittadino a camminare in mezzo alla strada con il rischio di essere investiti.

Quello che noi chiediamo è un immediato sopralluogo del sindaco Leoluca Orlando o dell'assessore Catania e la riapertura della via Federico Garcia Lorca (a partire da via Astorino) che a nostro avviso deve essere resa soltanto una via pedonale eccetto per i residenti, che giustamente devono poter passare con la macchina. Va tutelata la sicurezza di noi studenti e dei cittadini, che non possono e non devono rischiare la vita, va garantita inoltre una migliore efficienza dei nostri quartieri per rendere Palermo una città degna della sua bellezza. Amministrare Palermo che è la quinta città di Italia per numero di abitanti crediamo che sia bellissimo, una responsabilità per chi la governa, ma necessita di serietà, competenza e di un concreto impegno, perché chi la governa e chi la governarà deve e dovrà dimostrare alla città di amarla più di sé stesso/a. Palermo è e deve essere gli occhi, il cuore, le gioie ma anche le sconfitte e la bellezza dell'anima dei palermitani onesti.