Gli ex alunni della quinta D ITI Vittorio Emanuele III si ritrovano dopo 45 anni

Le amicizie nate tra i banchi di scuola sono speciali, come quelle degli ex alunni della 5^ D dell'Istituto Tecnico Industriale Vittorio Emanuele III che si ritrovano dopo 45 anni per passare una serata insieme. Non manca di certo la voglia di raccontarsi le proprie esperienze e le storie vissute in questi anni ricordando anche episodi dei tempi scolastici. La goliardia in queste serate non manca mai. La serata è stata impreziosita dalla presenza dei professori Profita e Carra, quest'ultimo già insignito del Cavalierato della Repubblica.