Gli alberi hanno inghiottito l'esedra in piazza Vittorio Veneto

Tra tutti i monumenti di Palermo, quello della Statua della Libertà dedicato ai caduti della guerra 1915-1918 è il più trascurato della città. Infatti l'esedra che circonda la statua è avvolta dagli alberi che non vengono potati da alcuni anni e l'effetto visivo è la scomparsa delle colonne. Recentemente ho letto che illumineranno con luci a led alcuni monumenti di Palermo ma la statua di piazza Vittorio Veneto è stata esclusa.

Se non è così importante non capisco perché durante l'anno questa piazza viene sempre utilizzata per manifestazioni di vario genere. Allora, perché non viene curata di più? Questo non lo sapremo mai. Spero che qualcuno prenda a cuore il problema e faccia questo regalo ai palermitani e ai turisti.