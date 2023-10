Lo sfogo: "Mio figlio rapinato alla fermata del bus, gli hanno portato via il pc con due anni di lavoro sulla sua tesi"

Via Roma · Tribunali-Castellammare

Riceviamo e pubblichiamo:

Giovedì 19 ottobre 2023, verso le 21.30 mio figlio si trovava in via Roma alla fermata del 101 proprio di fronte al commissariato di polizia, a un tratto si sono avvicinati due individui e con la scusa di una sigaretta lo hanno bloccato e infilato le mani nelle tasche in cerca di soldi lo minacciavano che se avesse chiesto aiuto, con un coltello gli avrebbero sfregiato la faccia. Hanno aperto anche il suo trolley e rovistando tra i vestiti gli è stato rubato un powerbook grigio siderale e un iPphone 13 pro max.

I due delinquenti ed una terza complice che faceva da palo proprio davanti il portone del commissariato, dopo avere arraffato cellulare e pc si sono dileguati andando verso la stazione. Abbiamo fatto vedere ai poliziotti della volante intervenuta sul luogo della rapina la posizione del cellulare che veniva spostato tra Vicolo Caracausi 12 B e Fondo Baiamonte 6 (vicino via Sperone) e la mattina dopo, nonostante fatta la denuncia dell'accaduto al commissariato e riconosciuto dalle foto segnaletiche uno dei due rapinatori, tra l’altro abituale frequentatore della zona, le forze dell’ordine, non hanno potuto fare niente.

Nel computer ci sono tutti i pdf per gli esami e la tesi (due anni di lavoro) che mio figlio avrebbe dovuto sostenere all’ università. Insegnare ai miei figli il valore della legalità, dell'onestà e il rispetto per il prossimo a cosa è servito? Delusi e amareggiati da una giustizia inesistente, siamo abbandonati a noi stessi e i loschi individui continuano a delinquere in questa città’ senza speranza.