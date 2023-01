Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oggi, nel giorno della memoria, l’Istituto Comprensivo De Amicis-Da Vinci si è fermato alle11 in tre diversi punti di incontro della città - le piazze Noce e Sciascia e giardino Di Salvo - per coinvolgere la cittadinanza in un flash mob in ricordo dei milioni di vittime dell’Olocausto e per inneggiare alla pace