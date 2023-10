Festa dei Santi Cosma e Damiano, i giochi pirotecnici a Sferracavallo

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come ogni anno i giochi pirotecnici in occasione della Festa dei Santi Cosma e Damiano, hanno illuminato il golfo di Sferracavallo. Si sono svolti sabato 30 settembre, i fuochi tanto attesi, ritardo dovuto anche al tempo instabile nella giornata di lunedì 25 settembre. Si è infatti deciso di posticipare l'evento per questioni di sicurezza. Ieri sera finalmente si è potuto assistere allo spettacolo pirotecnico in una serata quasi estiva.